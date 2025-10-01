В Азербайджане срок эксплуатации новостроек составит не менее 100 лет

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана утвердил нормы проектирования высотных зданий и комплексов.

Как сообщает Report, новое решение подписал председатель Госкомитета Анар Гулиев.

Согласно решению, проектирование зданий должно осуществляться в соответствии с проектным заданием. Высотные здания относятся к объектам повышенной ответственности, а срок эксплуатации их конструкций должен быть не менее 100 лет.

Значение коэффициента надежности для высотных зданий определяется специальными техническими условиями и не принимается ниже следующих значений:

- при высоте здания до 100 м - 1,1;

- при высоте здания 100 - 150 м - 1,15;

- при высоте здания 150 - 200 м - 1,2.

Кроме того, к проекту строительства должен быть приложен технический паспорт здания, отражающий основные характеристики здания и инженерных систем. На прилегающих территориях должен быть предусмотрен ряд элементов благоустройства, включая въезды и выезды на основные транспортные магистрали, парковки, зоны отдыха, зеленые зоны и размещение контейнеров для мусора и т.д.