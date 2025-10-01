Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Азербайджане срок эксплуатации новостроек составит не менее 100 лет

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 16:18
    В Азербайджане срок эксплуатации новостроек составит не менее 100 лет

    Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана утвердил нормы проектирования высотных зданий и комплексов.

    Как сообщает Report, новое решение подписал председатель Госкомитета Анар Гулиев.

    Согласно решению, проектирование зданий должно осуществляться в соответствии с проектным заданием. Высотные здания относятся к объектам повышенной ответственности, а срок эксплуатации их конструкций должен быть не менее 100 лет.

    Значение коэффициента надежности для высотных зданий определяется специальными техническими условиями и не принимается ниже следующих значений:

    - при высоте здания до 100 м - 1,1;

    - при высоте здания 100 - 150 м - 1,15;

    - при высоте здания 150 - 200 м - 1,2.

    Кроме того, к проекту строительства должен быть приложен технический паспорт здания, отражающий основные характеристики здания и инженерных систем. На прилегающих территориях должен быть предусмотрен ряд элементов благоустройства, включая въезды и выезды на основные транспортные магистрали, парковки, зоны отдыха, зеленые зоны и размещение контейнеров для мусора и т.д.

    Анар Гулиев новостройки
