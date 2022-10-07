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В Азербайджане список арендованного жилья с правом выкупа расширен еще на 223 квартиры

В Азербайджане список арендованного жилья с правом выкупа расширен еще на 223 квартиры Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа выставил для граждан еще 223 полностью отремонтированные квартиры.
Инфраструктура
7 октября 2022 г. 15:48
В Азербайджане список арендованного жилья с правом выкупа расширен еще на 223 квартиры

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа выставил для граждан еще 223 полностью отремонтированные квартиры.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, гражданам предлагаются 36 одно- и двухкомнатных жилых помещений в жилом комплексе, расположенном на улице Насреддина Туси Хатаинского района города Баку.

В расположенном на 17 км шоссе Баку-Сумгайыт в Хырдалане жилом комплексе гражданам предлагаются 187 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

В целях обеспечения прозрачности и оперативности обращения граждан полностью электронизированы. После подачи документов в Фонд в течение 3 рабочих дней завершается процесс рассмотрения заявления, принятия соответствующего решения, оформления договора аренды и передачи квартиры гражданину.

Процесс выбора квартир будет осуществляться через Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии (EİKZS) с 17 октября. Граждане могут ознакомиться с предлагаемыми квартирами по ссылке.

С 2020 года и по настоящее время 2 491 семья воспользовалась механизмом аренды с правом последующего выкупа.

С подробной информацией о требованиях к арендаторам, приеме заявок, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно ознакомиться на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az), позвонив в колл-центр 1549, а также ознакомившись с инструкцией, размещенной на EİKZS.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayə mənzillərin siyahısına daha 223 mənzil əlavə olunub

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