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В Азербайджане создаются новые водохранилища

В Азербайджане создаются новые водохранилища Общая площадь 43 агропарков в Азербайджане составляет около 200 тыс. гектаров, на 83 тыс. из них проведены работы по мелиорации. А 60 тыс. гектаров составляют новые орошаемые поля.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 13:58
В Азербайджане создаются новые водохранилища

Общая площадь 43 агропарков в Азербайджане составляет около 200 тыс. гектаров, на 83 тыс. из них проведены работы по мелиорации. А 60 тыс. гектаров составляют новые орошаемые поля.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафик Асланов на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, в соответствии с "Планом мероприятий на 2020-2022 годы", начата реконструкция 22 оросительных каналов, создание 10 новых водохранилищ.

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Версия на английском языке Azerbaijan building new water reservoirs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni su anbarlarının yaradılmasına başlanılıb

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