Замминистра: На реках в Карабахе будут построены 13 автоматических гидростанций

В текущем году на реках в Карабахе будут построены 13 автоматических гидроэлектростанций.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане".
По его словам, проблема с водными ресурсами сегодня существует во всем мире, в том числе и в Азербайджане.
Замминистра отметил, что приоритетом по данному вопросу является обеспечение защиты водных ресурсов страны.
Он отметил, что объем гидроресурсов уменьшается из-за климатических изменений, в связи с этим государство продолжает предпринимать необходимые меры для их бережного использования.
Р. Гаджиев напомнил, что Азербайджан в 2020 году вернул оккупированные земли, которые, как известно, богаты водными ресурсами, и на данный момент ведется мониторинг их состояния на этих территориях.
"На основе проведенного мониторинга в водах освобожденных территорий был обнаружен ряд загрязнений", - отметил замминистра.
По его словам, на сегодняшний день Азербайджан и Германия уже реализовали ряд соглашений в водной сфере.