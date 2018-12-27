В Азербайджане создана новая государственная компания

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Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ Учебно-образовательный центр Государственный службы автомобильного транспорта министерства транспорта переименован.

Как сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр", центр поменял название на ООО "Транспортный учебно-образовательный центр" Государственный службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.