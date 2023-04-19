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В Азербайджане создается Транспортный координационный совет

В Азербайджане создается Транспортный координационный совет В Азербайджане создается Транспортный координационный совет.
Инфраструктура
19 апреля 2023 г. 20:35
В Азербайджане создается Транспортный координационный совет

В Азербайджане создается Транспортный координационный совет.

Как сообщает "Report", в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

В распоряжении говорится:

"В целях обеспечения координированной деятельности отдельных видов транспорта и мобильности населения, развития дорожной и транспортной инфраструктуры, координации и совершенствования деятельности в сферах организации, безопасности и регулирования дорожного движения создать Транспортный координационный совет (далее – Совет) в следующем составе:

председатель Совета

министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

члены Совета:

заведующий отделом транспорта, коммуникации и инноваций Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики

заместитель главы Исполнительной власти города Баку

заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана

председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги»

председатель Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен».

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1.в месячный срок:

2.1.1. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с проектом Положения Совета;

2.1.2. в связи с созданием Совета подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проекты нормативно-правовых актов, связанных с совершенствованием регулирования в области транспорта;

2.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

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