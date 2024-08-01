В Азербайджане состоялась презентация дорожной карты по разрешению на строительство

Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по выдаче разрешений на строительство Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, организованное Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.

Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по выдаче разрешений на строительство Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, организованное Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя Госкомитета Намиг Гумметов в ходе мероприятия рассказал о важных изменениях, внесенных в процесс выдачи разрешений на строительство за прошедшие годы, и о созданном для этой цели портале электронных разрешений, а также о значении координации между различными ведомствами.

Он отметил, что последние полгода этого года процесс выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию всех видов объектов ведется исключительно в электронном порядке, по принципу "единого окна".

В мероприятии также приняли участие руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Вусал Шихалиев, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку, заместитель руководителя рабочей группы Реад Гасымов.

Также была представлена информация об изменениях, внесенных в последнее время в законодательство страны, в том числе о таких важных нововведениях, как электронное оформление разрешений, выдача в электронном порядке технических условий на инженерно-коммуникационное обеспечение и пр. Кроме того, участники заседания обсудили такие вопросы, как внедрение стандартов энергоэффективности и зеленого строительства, экологическая экспертиза, взаимодействие по выдаче разрешений на строительство.