О нас

В Азербайджане состоялась презентация дорожной карты по разрешению на строительство

В Азербайджане состоялась презентация дорожной карты по разрешению на строительство Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по выдаче разрешений на строительство Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, организованное Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.
Инфраструктура
1 августа 2024 г. 18:14
В Азербайджане состоялась презентация дорожной карты по разрешению на строительство

Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по выдаче разрешений на строительство Комиссии по деловой среде и международным рейтингам, организованное Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя Госкомитета Намиг Гумметов в ходе мероприятия рассказал о важных изменениях, внесенных в процесс выдачи разрешений на строительство за прошедшие годы, и о созданном для этой цели портале электронных разрешений, а также о значении координации между различными ведомствами.

Он отметил, что последние полгода этого года процесс выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию всех видов объектов ведется исключительно в электронном порядке, по принципу "единого окна".

В мероприятии также приняли участие руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Вусал Шихалиев, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку, заместитель руководителя рабочей группы Реад Гасымов.

Также была представлена информация об изменениях, внесенных в последнее время в законодательство страны, в том числе о таких важных нововведениях, как электронное оформление разрешений, выдача в электронном порядке технических условий на инженерно-коммуникационное обеспечение и пр. Кроме того, участники заседания обсудили такие вопросы, как внедрение стандартов энергоэффективности и зеленого строительства, экологическая экспертиза, взаимодействие по выдаче разрешений на строительство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda tikintiyə icazə üzrə Yol Xəritəsinin təqdimatı keçirilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi