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В Азербайджане с 2025 года вступят в силу правила перевода земель из одной категории в другую

В Азербайджане с 2025 года вступят в силу правила перевода земель из одной категории в другую 15:39 В Азербайджане утверждены "Правила отнесения земель к категориям и перевода их из одной категории в другую".
Инфраструктура
28 сентября 2024 г. 15:55
В Азербайджане с 2025 года вступят в силу правила перевода земель из одной категории в другую

В Азербайджане утверждены "Правила отнесения земель к категориям и перевода их из одной категории в другую".

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабмин в трехмесячный срок должен принять необходимые меры для обеспечения рассмотрения в электронной форме заявлений, связанных с отнесением земель к категориям, переводом их из одной категории в другую, изменением назначения внутри категории, а также решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Согласно указу, правила вступят в силу с 1 января 2025 года.

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