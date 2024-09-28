В Азербайджане с 2025 года вступят в силу правила перевода земель из одной категории в другую

В Азербайджане с 2025 года вступят в силу правила перевода земель из одной категории в другую

15:39 В Азербайджане утверждены "Правила отнесения земель к категориям и перевода их из одной категории в другую".

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В Азербайджане утверждены "Правила отнесения земель к категориям и перевода их из одной категории в другую". Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Согласно указу, Кабмин в трехмесячный срок должен принять необходимые меры для обеспечения рассмотрения в электронной форме заявлений, связанных с отнесением земель к категориям, переводом их из одной категории в другую, изменением назначения внутри категории, а также решить другие вопросы, вытекающие из указа. Согласно указу, правила вступят в силу с 1 января 2025 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram