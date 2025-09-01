В Азербайджане расширен состав ряда рабочих групп

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в распоряжения от 18 и 24 июня 2025 года об обеспечении исполнения распоряжения президента страны от 30 мая 2025 года "О подготовке "Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы" и "II Государственной программы Великого возвращения на освобожденные территории".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно распоряжению, в состав "Рабочей подгруппы по интеграции экономики территорий в местные и зарубежные цепочки создания стоимости для устойчивого расселения" вошли заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, вице-президент Государственной нефтяной компании, заместитель председателя правления ОАО "Азерэнержи" и заместитель председателя ОАО "Азеришыг", в состав "Подгруппы по строительству населенных пунктов и обеспечению инфраструктурой" - зампред правления "Азерэнержи", а в состав "Подгруппы по образованию" - заместитель министра сельского хозяйства.