В Азербайджане проведут оценку сроков и затрат на получение разрешений на строительство

В Азербайджане проведут опрос среди предпринимателей для оценки сроков и затрат на получение разрешений на строительство и эксплуатацию объектов.

Как сообщает Report, это предусмотрено дорожной картой на 2025 год по индикатору "Местонахождение бизнеса" отчета Всемирного банка Business Ready.

Результаты опроса станут основой для предложений по совершенствованию законодательства в строительной сфере.

Согласно документу, в Электронном строительном портале появятся функции онлайн-чата и электронных уведомлений. Также будет проведен анализ проблем с получением заключений и технических условий, а вопрос их выдачи в установленные законом сроки будет взят под особый контроль.

Исполнение мер запланировано до 1 октября.