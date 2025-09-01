    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    В Азербайджане проведут оценку сроков и затрат на получение разрешений на строительство

    В Азербайджане проведут опрос среди предпринимателей для оценки сроков и затрат на получение разрешений на строительство и эксплуатацию объектов.

    Как сообщает Report, это предусмотрено дорожной картой на 2025 год по индикатору "Местонахождение бизнеса" отчета Всемирного банка Business Ready.

    Результаты опроса станут основой для предложений по совершенствованию законодательства в строительной сфере.

    Согласно документу, в Электронном строительном портале появятся функции онлайн-чата и электронных уведомлений. Также будет проведен анализ проблем с получением заключений и технических условий, а вопрос их выдачи в установленные законом сроки будет взят под особый контроль.

    Исполнение мер запланировано до 1 октября.

