В Азербайджане представлено мобильное приложение для управления парковками

Сегодня состоялась презентация мобильного приложения ("AzParking"), разработанного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта для управления парковками.

Сегодня состоялась презентация мобильного приложения ("AzParking"), разработанного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта для управления парковками.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель совета директоров AYNA Анар Рзаев.

По его словам, мобильное приложение будет запущено 7 августа, и с его помощью водители смогут находить свободные парковочные места и экономить время.

"Информация о занятости парковочных мест будет отображаться на карте в мобильном приложении. Возможности заранее бронировать парковочные места не предусмотрено", - добавил А.Рзаев.