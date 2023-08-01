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В Азербайджане представлено мобильное приложение для управления парковками

В Азербайджане представлено мобильное приложение для управления парковками Сегодня состоялась презентация мобильного приложения ("AzParking"), разработанного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта для управления парковками.
Инфраструктура
1 августа 2023 г. 10:47
В Азербайджане представлено мобильное приложение для управления парковками

Сегодня состоялась презентация мобильного приложения ("AzParking"), разработанного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта для управления парковками.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель совета директоров AYNA Анар Рзаев.

По его словам, мобильное приложение будет запущено 7 августа, и с его помощью водители смогут находить свободные парковочные места и экономить время.

"Информация о занятости парковочных мест будет отображаться на карте в мобильном приложении. Возможности заранее бронировать парковочные места не предусмотрено", - добавил А.Рзаев.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan presents mobile application to manage parking
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda parklanmanın idarə edilməsinə dair mobil tətbiq təqdim edilib

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