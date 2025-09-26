Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В Азербайджане предложили запустить пилотные проекты с водородными автобусами

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2025
    • 16:35
    В Азербайджане предложили запустить пилотные проекты с водородными автобусами

    В Азербайджане рекомендуется начать внедрение водорода в транспортный сектор, на который приходится около 30% общего энергопотребления страны.

    Как передает Report, об этом заявила доцент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Лала Гамидова в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

    "Запуск пилотных проектов с использованием водородных автобусов, постепенное развитие инфраструктуры заправок рядом с производственными предприятиями (включая нефтеперерабатывающие заводы) - это первые шаги к формированию водородной экономики, которая уже стала мировым трендом. Дополнительно могут быть установлены целевые показатели по достижению углеродной нейтральности и приняты меры энергетической политики для транспортного сектора: запрет на использование двигателей внутреннего сгорания, экологические ограничения на выбросы, налоговые стимулы, субсидии, льготы на парковку и приоритетное движение. Все это создаст регуляторные условия для развития водородных инициатив", - отметила Л. Гамидова.

    По ее словам, требуются инвестиции в строительство станций по производству, хранению и распределению водорода.

    "Это позволит использовать водородную энергию как внутри страны, так и на экспорт. Переход на водород открывает новые перспективы для экономического роста: создаются рабочие места, стимулируются инновации и развитие высокотехнологичных отраслей. Водород может стать ключевым элементом модернизации транспортной системы Азербайджана", - сказала она.

    Л. Гамидова считает, что применение топливных элементов в автомобилях и общественном транспорте позволит снизить выбросы и зависимость от импорта традиционного топлива.

    "Ключ к успеху - это сотрудничество с международными водородными сообществами и скоординированная работа между разработчиками и национальными заинтересованными сторонами", - подчеркнула эксперт.

