О нас

В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке

В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке.
Инфраструктура
27 июня 2022 г. 12:09
В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке

В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO).

Сообщается, что Caspian Mainport Aktau LLP – CMI Offshore Group является автором проекта и заказчиком баржи под названием "ACB Argymak". Строительные работы над плавучим транспортным средством начались в 2019 году на судостроительном заводе в городе Глазго в Шотландии, но были остановлены на начальном этапе в связи с банкротством компании.

Позже начались переговоры между Caspian Mainport Aktau LLP / CMI Offshore Group и ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO) по поводу выполнения данного проекта. В результате переговоров, корпус баржи, изготовленный в Глазго, был разделен на две секции и доставлен в Азербайджан сухогрузом.

Работы по строительству баржи в Азербайджане начались на доке судоремонтно-строительного завода "Зых" принадлежащего ASCO. Помимо участия иностранных специалистов, в строительные процессы также были привлечены человеческие и технологические ресурсы СРЗ "Зых" и ООО "Хазар". Постройка баржи была завершена в короткий срок. Испытания баржи "ACB Argymak” уже успешно завершены. Баржа получила классификационное свидетельство от итальянского классификационного общества "RINA Services S.p.A.". В настоящее время ведутся другие необходимые работы по оформлению документов. По завершении процесса плавучее средство будет отправлено в Казахстан. Баржа будет эксплуатироваться на месторождении "Кашаган".

Уникальный проект имеет длину 56 метров и ширину 24 метров. Максимальная скорость баржи грузоподъемностью 150 тонн составляет 6 узлов. "ACB Argymak" будет управляться экипажем из 6 человек.

На самоходной барже, предназначенной для эксплуатации на относительном мелководье, установлены два водяных и два воздушных винта. Это дает возможность использовать баржу даже в ледяных водах.

Следует отметить, что строительство первой в мире самоходной грузовой баржи стало большим опытом для ASCO. В дальнейшем планируется реализация подобных новых проектов на основе такого опыта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоWorld's first self-propelled air cushion barge built in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda hava yastığı üzərində hərəkət edən dünyanın ilk yükdaşıyan barjı tikilib

Другие новости из категории

Обсуждена значимость Зангезурского коридора для диверсификации коридора Восток-Запад
Обсуждена значимость Зангезурского коридора для диверсификации коридора Восток-Запад
27 июня 2022 г. 13:03
Президент: Надеюсь, что в 2024 году в Лачыне откроется международный аэропорт
Президент: Надеюсь, что в 2024 году в Лачыне откроется международный аэропорт
27 июня 2022 г. 11:44
Главами МИД и министрами транспорта трех стран подписана Бакинская декларация
ФотоГлавами МИД и министрами транспорта трех стран подписана Бакинская декларация
27 июня 2022 г. 11:07
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строит двух тоннелей, сооружаемых в Гейгельском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился со строит двух тоннелей, сооружаемых в Гейгельском районе
27 июня 2022 г. 10:10
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план Кяльбаджара
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план Кяльбаджара
26 июня 2022 г. 20:32
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
26 июня 2022 г. 19:37
В Польше состоялась церемония поднятия флага Всемирного форума городов
ФотоВ Польше состоялась церемония поднятия флага Всемирного форума городов
26 июня 2022 г. 17:19
Премьер-министр дал указания по Алятской свободной экономической зоне
ФотоПремьер-министр дал указания по Алятской свободной экономической зоне
25 июня 2022 г. 20:50
Билеты в Шушу, Агдам и Физули на июль скоро поступят в продажу
Билеты в Шушу, Агдам и Физули на июль скоро поступят в продажу
25 июня 2022 г. 15:47
Откроется дополнительный автобусный рейс из Баку в Шушу
Откроется дополнительный автобусный рейс из Баку в Шушу
25 июня 2022 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi