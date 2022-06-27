В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке

В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке.

В Азербайджане построена первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO).

Сообщается, что Caspian Mainport Aktau LLP – CMI Offshore Group является автором проекта и заказчиком баржи под названием "ACB Argymak". Строительные работы над плавучим транспортным средством начались в 2019 году на судостроительном заводе в городе Глазго в Шотландии, но были остановлены на начальном этапе в связи с банкротством компании.

Позже начались переговоры между Caspian Mainport Aktau LLP / CMI Offshore Group и ЗАО "Азербайджанское морское пароходство" (ASCO) по поводу выполнения данного проекта. В результате переговоров, корпус баржи, изготовленный в Глазго, был разделен на две секции и доставлен в Азербайджан сухогрузом.

Работы по строительству баржи в Азербайджане начались на доке судоремонтно-строительного завода "Зых" принадлежащего ASCO. Помимо участия иностранных специалистов, в строительные процессы также были привлечены человеческие и технологические ресурсы СРЗ "Зых" и ООО "Хазар". Постройка баржи была завершена в короткий срок. Испытания баржи "ACB Argymak” уже успешно завершены. Баржа получила классификационное свидетельство от итальянского классификационного общества "RINA Services S.p.A.". В настоящее время ведутся другие необходимые работы по оформлению документов. По завершении процесса плавучее средство будет отправлено в Казахстан. Баржа будет эксплуатироваться на месторождении "Кашаган".

Уникальный проект имеет длину 56 метров и ширину 24 метров. Максимальная скорость баржи грузоподъемностью 150 тонн составляет 6 узлов. "ACB Argymak" будет управляться экипажем из 6 человек.

На самоходной барже, предназначенной для эксплуатации на относительном мелководье, установлены два водяных и два воздушных винта. Это дает возможность использовать баржу даже в ледяных водах.

Следует отметить, что строительство первой в мире самоходной грузовой баржи стало большим опытом для ASCO. В дальнейшем планируется реализация подобных новых проектов на основе такого опыта.