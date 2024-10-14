В Азербайджане полностью восстановлен скоростной режим пассажирских поездов

Скоростной режим поездов, курсирующих по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку, полностью восстановлен.

Скоростной режим поездов, курсирующих по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку, полностью восстановлен.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), в результате проливных дождей, прошедших 12 октября в некоторых регионах, река Пирсаат вышла из берегов, и через территорию Гаджигабульского района прошли селевые потоки. В результате этого пострадала станция Гаджигабул, и был размыт грунтовый слой железнодорожных путей. Также из-за повреждений на территории Гаджигабульской тяговой подстанции возникли перебои в подаче электричества и работе устройств связи и сигнализации.

До устранения последствий происшествия на участке Сыгырлы-Падар-Гарасу-Муган-Гаджигабул был снижен скоростной режим поездов.

"Для обеспечения безопасности и бесперебойности движения на территорию была мобилизована специальная техника и рабочая сила. После завершения работ скоростной режим поездов был восстановлен ", - говорится в сообщении АЖД.