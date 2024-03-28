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В Азербайджане пассажирские автобусы будут оснащены видеокамерами с объемом памяти на 15 дней

В Азербайджане пассажирские автобусы будут оснащены видеокамерами с объемом памяти на 15 дней В Азербайджане автобусы, используемые для внутригородских и междугородних пассажирских перевозок, будут оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти, способным хранить данн
Инфраструктура
28 марта 2024 г. 17:28
В Азербайджане пассажирские автобусы будут оснащены видеокамерами с объемом памяти на 15 дней

В Азербайджане автобусы, используемые для внутригородских и междугородних пассажирских перевозок, будут оборудованы видеокамерами, охватывающими весь салон и обеспечивающими внутренний и внешний контроль, а также устройством памяти, способным хранить данные не менее 15 дней.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных сегодня Кабинетом Министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Также отмечается, что транспортные средства, используемые для регулярных внутригородских пассажирских перевозок, должны быть оборудованы устройством или специальным звуковым сигналом, который ограничивает начало движения при открытых дверях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişin avtobusları azı 15 günlük yaddaşa malik videokamera ilə təchiz ediləcək

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