Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом увеличились на 3%

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 16:51
    В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом увеличились на 3%

    В 2025 году в Азербайджане воздушным транспортом перевезено 4 млн 162,1 тыс. пассажиров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 117,4 тыс. пассажиров (на 2,9%) больше, чем в 2024 году.

    В 2025 году 99,9% воздушных перевозок осуществлялись государственным транспортом, а 0,1% - транспортными средствами частных предприятий.

    За отчетный период грузоперевозки этим видом транспорта сократились 27,6 тыс. тонн (на 6,6%), до 391,2 тыс. тонн.

    В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 243,2 млн тонн. На долю перевозок воздушным транспортом пришлось 0,2% всех грузоперевозок.

    пассажироперевозки воздушный транспорт грузоперевозки
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 3 % artıb

    Последние новости

    17:14

    Рабочее время бакинского метро будет продлено из‑за матча ФК "Карабах"

    Инфраструктура
    17:06

    Заместитель генсека НАТО прибудет в среду в Баку

    Другие
    16:59

    Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в Париже

    Внешняя политика
    16:56

    В 2025 году число пассажиров бакинского метро сократилось на 1,4%

    Инфраструктура
    16:51

    В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом увеличились на 3%

    Инфраструктура
    16:45

    Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере

    Финансы
    16:37

    СМИ: Представители Дании решили пропустить форум в Давосе

    Другие страны
    16:35

    В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    16:35

    Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными организациями расширяют сотрудничество

    Армия
    Лента новостей