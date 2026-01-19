В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом увеличились на 3%

В 2025 году в Азербайджане воздушным транспортом перевезено 4 млн 162,1 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 117,4 тыс. пассажиров (на 2,9%) больше, чем в 2024 году.

В 2025 году 99,9% воздушных перевозок осуществлялись государственным транспортом, а 0,1% - транспортными средствами частных предприятий.

За отчетный период грузоперевозки этим видом транспорта сократились 27,6 тыс. тонн (на 6,6%), до 391,2 тыс. тонн.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 243,2 млн тонн. На долю перевозок воздушным транспортом пришлось 0,2% всех грузоперевозок.