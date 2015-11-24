​В Азербайджане обсуждается вопрос двойной продажи квартир в новостройках

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Регистрация прав собственности в новостройках возможна только после того, как они будут введены в эксплуатацию. Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рафиг Джалилов, комментируя вопрос о регистрации новых построек.

Представитель комитета отметил, что в новом Кодексе градостроительства и строительства есть специальные указания по данному вопросу: "В 2013 году принят новый кодекс, согласно которому исполнительная власть должна выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого можно проводить регистрацию прав собственности. Несмотря на соглашение между ЖСК или ООО и гражданином, если здание не будет введено в эксплуатацию, мы не сможем проводить регистрацию".

Заместитель председателя ГКВИ также отметил, что сейчас рассматривается вопрос предварительной регистрации права собственности из-за случаев двойной продажи квартир в новостройках".