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В Азербайджане общественный транспорт не будет работать 3 дня подряд

В Азербайджане общественный транспорт не будет работать 3 дня подряд 8 Марта - Международный женский день - является нерабочим днем
Инфраструктура
5 марта 2021 г. 12:29
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать 3 дня подряд
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Согласно изменениям, внесенным в постановление Кабинета министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", с 00:00 6 марта до 06:00 9 марта в стране будет приостановлено движение общественного транспорта.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.

"Поскольку 8 Марта - Международный женский день - является нерабочим днем, общественный транспорт не будет работать три дня подряд по всей стране", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке DANX : 8 Martda regionlarda ictimai nəqliyyat işləməyəcək

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