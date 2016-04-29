В Азербайджане неудовлетворенный спрос на жилье растет на 5 тыс. ежегодно

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Строительные компании Азербайджана с относительно высокой финансовой устойчивостью уже конвертировали цены продаж в американский доллар. Об этом заявил Report генеральный директор консалтинговой компании MBA Ltd. Нусрат Ибрагимов: "Именно по этой причине на первичном рынке недвижимости наблюдается относительный рост цен".

Н.Ибрагимов сообщил, что текущий спрос на квартиры в Азербайджане ежегодно растет в среднем на 30 тыс. параллельно росту населения: "Статистика роста населения показывает, что в течение года рождается примерно 100 тыс. детей. С учетом того, что в течение года количество умерших и новорожденных мужского и женского пола примерно 50/50, ежегодно возникает спрос на 30 тыс. новых квартир. Согласно данным Госкомстата, ежегодно в среднем строится 15-17 тыс. частных домов и квартир. Даже с учетом незаконно построенных домов ежегодно спрос 5 тыс. семей на квартиру остается неудовлетворенным".

"Эти семьи относятся к малообеспеченной категории населения. Спрос из года в год растет, в результате, может возникнуть социальная напряженность. Для решения этой проблемы нужно либо снизить цены продаж, либо повысить платежеспособность населения. Необходимо создать баланс на рынке", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, для оживления рынка недвижимости в Азербайджане и роста доверия к нему необходимо устранить пробелы в законодательстве: "В законодательстве есть определенные пробелы. Например, в разделе Жилищного кодекса, касающегося ЖСК, отмечается, что в течение 6 месяцев после сдачи здания Госкомиссии необходимо создать товарищество собственников жилья и передать здание в его управление. Поэтому ни один из владельцев строительных компаний не заинтересован в сдаче здания, этот процесс затягивается, в результате, страдают жители здания".