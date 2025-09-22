Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В Азербайджане названы сроки открытия грузового аэропорта в Аляте

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 17:59
    В Азербайджане названы сроки открытия грузового аэропорта в Аляте

    Строительство международного аэропорта на территории свободной экономической зоны Алят завершится к концу следующего года, а открытие состоится в первом квартале 2027 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент и генеральный директор авиакомпании Silk Way West Airlines Вольфганг Майер (Wolfgang Meier) в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    "Строительство аэропорта в Аляте мы начали в конце 2023 года. Мы создадим целую экосистему грузовых авиаперевозок и логистики в зоне свободной торговли и свободной экономической зоне. И это станет огромным стимулом для экономики, для транспортной доступности, для развития логистического сектора в этой стране. Это будет "зеленый аэропорт". На крышах будут установлены солнечные панели, обслуживающая техника будет работать на электричестве. Это будет аэропорт будущего, грузовой "зеленый аэропорт" с четырехкилометровой взлетно-посадочной полосой", - добавил президент компании.

    В. Майер сообщил о планах Silk Way развивать интермодальные маршруты вдоль Среднего коридора.

    "Баку - наш стратегический узел. Это место, где встречается Восток и Запад, где мы соединяем людей со всего мира. Так называемый Средний коридор, как я его называю, всегда был "пасынком" среди транспортных маршрутов с Востока на Запад. В последнее время этот "пасынок" набрал обороты. И мы, как Silk Way, вдоль этого древнего Шелкового пути будем развивать не только маршруты "воздух-воздух", что мы уже делаем, но и интермодальные маршруты: соединять сухопутные маршруты с воздушными, железнодорожные - с воздушными", - сказал он.

    В. Майер отметил, что они планируют это делать посредством нового аэропорта, который Silkway Group строит для собственных грузовых перевозок.

    Отметим, что грузовой аэропорт займет территорию более 750 гектаров. На первом этапе его пропускная способность составит 500 тыс. тонн грузов в год, а в дальнейшем этот показатель планируется увеличить до 1,5 млн тонн.

