В Азербайджане начнут разработку технологий получения воды из воздуха
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 13:09
Азербайджан планирует в 2025-2027 годах начать разработку технологий получения воды из воздуха.
Об этом Report сообщили на полях 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).
Согласно информации, в 2025 году будут подготовлены технико-экономическое обоснование и проектные документы.
В 2026 году будут определены территории для пилотного проекта в этой сфере, а в 2027 году будет реализован пилотный проект по технологии получения воды из воздуха.
Последние новости
13:24
Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридорИнфраструктура
13:21
Фото
Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсовИнфраструктура
13:21
Фото
ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективностиИнфраструктура
13:21
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектовДругие страны
13:18
Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашенийМилли Меджлис
13:17
Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в БахрейнеМилли Меджлис
13:17
Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТОДругие страны
13:12
В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризыИнфраструктура
13:10