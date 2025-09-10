ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Азербайджане начнут разработку технологий получения воды из воздуха

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 13:09
    В Азербайджане начнут разработку технологий получения воды из воздуха

    Азербайджан планирует в 2025-2027 годах начать разработку технологий получения воды из воздуха.

    Об этом Report сообщили на полях 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

    Согласно информации, в 2025 году будут подготовлены технико-экономическое обоснование и проектные документы.

    В 2026 году будут определены территории для пилотного проекта в этой сфере, а в 2027 году будет реализован пилотный проект по технологии получения воды из воздуха.

