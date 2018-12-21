В Азербайджане будут производить электробусы

Гянджа. 21 декабря. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов принял посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

Как сообщает западное бюро Report, на встрече принимал участие директор Производственного объединения "Гянджинский автозавод" Кямран Назаров.

На встрече коснулись связей между Азербайджаном и Беларусью, подчеркнули важность расширения сотрудничества, охватывающего различные сферы. Было отмечено, что Гянджинский автомобильный завод в промышленной сфере является флагманом сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

С будущего года имеющееся сотрудничества будет расширено. На Гянджинском автозаводе совместно с ведущими белорусскими экспертами по производству техники планируется начать производство электробусов.

Во время беседы также было отмечено, что существуют широкие возможности для развития отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных направлениях.