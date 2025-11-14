Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Азербайджане начинается основной этап проекта строительства металлургического завода

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 11:34
    В Азербайджане начинается основной этап проекта строительства металлургического завода

    13 ноября 2025 года в столице Китайской Народной Республики, городе Пекин, между дочерней компанией ООО "Дашкесан Демир Филиз"- "Azerbaijan Metal Company" и китайской компанией "Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd" был подписан договор на подготовку банковского технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства завода горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2 млн тонн в год.

    Как сообщает Report со ссылкой на "AzerGold", договор был подписан генеральным директором "AzMC" Джейхуном Алиевым и генеральным директором "Sinosteel" Хуа Гуанлином. Общая стоимость соглашения составляет $1 510 000.

    Разрабатываемое в рамках проекта технико-экономическое обоснование является ключевым этапом строительства и последующей эксплуатации завода ГБЖ, который планируется возвести на территории Шамкирского района. Документ, подготовка которого рассчитана на четыре месяца, станет основным ссылочным материалом для международных институтов и банков при рассмотрении вопросов финансирования проекта.

    Будущее ТЭО обеспечит определение оптимальных технологических решений для строительства завода, планирование строительных и инженерных работ, а также реализацию последующих этапов по полномасштабной разработке проекта.

    Следует отметить, что "Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd" является одним из ведущих дочерних предприятий государственной промышленной корпорации Китая "Sinosteel Group Corporation Limited", специализирующейся в области переработки и поставок металлургического сырья, а также металлургических технологий. Компания обладает значительным опытом в разработке месторождений железной руды и её переработке, реализовав различные промышленные проекты как в Китае, так и за его пределами.

    Компания также оказывает услуги по построению и управлению предприятиями по переработке железной руды, включая интеграцию оборудования, внедрение передовых технологий и применение научных подходов. Используя технологически совершенные и экологически безопасные методы добычи и переработки, компания обеспечила эффективную эксплуатацию ресурсов в таких странах, как Турция, Австралия, Южно-Африканская Республика, Алжир, Индия и других.

    Напомним, что совместное предприятие "Azerbaijan Metal Company" MMC было создано 23 сентября текущего года дочерней компанией "AzerGold" ЗАО - ""Дашкесан Демир Филиз"- совместно с казахстанской компанией "Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited". Предприятие будет осуществлять деятельность по финансированию, проектированию, строительству и последующей эксплуатации завода ГБЖ мощностью 2 млн тонн в год.

    Планируется, что завод, который будет построен в Шамкирском районе, введут в эксплуатацию в середине 2029 года. Общая стоимость проекта, реализуемого с применением современных и экологически безопасных технологий, составляет около 700 млн. долларов США.

    Ожидается, что в рамках данного проекта ежегодный вклад в ВВП страны составит 694 млн долларов США, а также будет обеспечено создание примерно 1 600 рабочих мест - как прямых, так и косвенных.

