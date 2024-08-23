В Азербайджане на конкурс выставлены новые автобусные маршруты

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило конкурс на обслуживание нескольких междугородних автобусных маршрутов.
Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, речь идет о маршрутах Баку-Шеки, Баку-Гёйгёль, Баку-Исмаиллы, Баку-Джалилабад, Баку-Масаллы, Баку-Ширван, Баку-Сиязань, Баку-Агдаш, Баку-Огуз, Сумгайыт-Тертер, Сумгайыт-Шеки, Сумгайыт-Огуз, Шеки-Габала, Шеки-Барда и Сальян-Гянджа.
Конкурс проводится в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом".
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 21 сентября в офисе AYNA (Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5).