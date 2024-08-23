В Азербайджане на конкурс выставлены новые автобусные маршруты

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило конкурс на обслуживание нескольких междугородних автобусных маршрутов.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило конкурс на обслуживание нескольких междугородних автобусных маршрутов.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, речь идет о маршрутах Баку-Шеки, Баку-Гёйгёль, Баку-Исмаиллы, Баку-Джалилабад, Баку-Масаллы, Баку-Ширван, Баку-Сиязань, Баку-Агдаш, Баку-Огуз, Сумгайыт-Тертер, Сумгайыт-Шеки, Сумгайыт-Огуз, Шеки-Габала, Шеки-Барда и Сальян-Гянджа.

Конкурс проводится в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 21 сентября в офисе AYNA (Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5).