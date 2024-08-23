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В Азербайджане на конкурс выставлены новые автобусные маршруты

В Азербайджане на конкурс выставлены новые автобусные маршруты Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило конкурс на обслуживание нескольких междугородних автобусных маршрутов.
Инфраструктура
23 августа 2024 г. 18:16
В Азербайджане на конкурс выставлены новые автобусные маршруты

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило конкурс на обслуживание нескольких междугородних автобусных маршрутов.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, речь идет о маршрутах Баку-Шеки, Баку-Гёйгёль, Баку-Исмаиллы, Баку-Джалилабад, Баку-Масаллы, Баку-Ширван, Баку-Сиязань, Баку-Агдаш, Баку-Огуз, Сумгайыт-Тертер, Сумгайыт-Шеки, Сумгайыт-Огуз, Шеки-Габала, Шеки-Барда и Сальян-Гянджа.

Конкурс проводится в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 21 сентября в офисе AYNA (Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

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