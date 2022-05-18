В Азербайджане на аукцион выставят еще 32 объекта госимущества

7 июня Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики в очередной раз проведет аукцион по приватизации государственного имущества.

7 июня Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики в очередной раз проведет аукцион по приватизации государственного имущества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

На аукцион будет выставлено 32 объекта государственного имущества - 16 малых государственных предприятий и объектов, один недостроенный объект, 15 транспортных средств.

Среди малых государственных предприятий и объектов - магазин, кирпичный цех, подсобное хозяйство. Большинство малых государственных предприятий и объектов можно приватизировать вместе с земельными участками. Общая полезная площадь варьируется от 12 до 1 941 м².

Начальная стартовая цена транспортных средств варьируется от 1 000 до 15 000 манатов, дата производства - между 1997 и 2012 годами.