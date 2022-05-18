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В Азербайджане на аукцион выставят еще 32 объекта госимущества

В Азербайджане на аукцион выставят еще 32 объекта госимущества 7 июня Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики в очередной раз проведет аукцион по приватизации государственного имущества.
Инфраструктура
18 мая 2022 г. 10:43
В Азербайджане на аукцион выставят еще 32 объекта госимущества

7 июня Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики в очередной раз проведет аукцион по приватизации государственного имущества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

На аукцион будет выставлено 32 объекта государственного имущества - 16 малых государственных предприятий и объектов, один недостроенный объект, 15 транспортных средств.

Среди малых государственных предприятий и объектов - магазин, кирпичный цех, подсобное хозяйство. Большинство малых государственных предприятий и объектов можно приватизировать вместе с земельными участками. Общая полезная площадь варьируется от 12 до 1 941 м².

Начальная стартовая цена транспортных средств варьируется от 1 000 до 15 000 манатов, дата производства - между 1997 и 2012 годами.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 32 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

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