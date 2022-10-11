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В Азербайджане на 35-километрой дороге Шеки-Гах построен 21 мост

В Азербайджане на 35-километрой дороге Шеки-Гах построен 21 мост На одной из значимых автомагистралей страны, автомобильной дороге Шеки-Гах протяженностью 35 километров, построен 21 мост.
Инфраструктура
11 октября 2022 г. 12:27
В Азербайджане на 35-километрой дороге Шеки-Гах построен 21 мост

На одной из значимых автомагистралей страны, автомобильной дороге Шеки-Гах протяженностью 35 километров, построен 21 мост.

Об этом северо-западному бюро Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По словам A.Наджафли, мосты способствуют сокращению больших расстояний и обеспечивают комфортное движение: "Эта автодорога не столь протяженная, но отличается от других, поэтому здесь так много автомобильных мостов. Из 21 моста, построенного на этой дороге, длина самого короткого составляет 12 метров, самого длинного - 420 метров. Средняя ширина мостов - 11,5 метров, общая протяженность - 2077 метров. Самый большой мост расположен в Шеки и пролегает над рекой Киш. Мост протяженностью 420 метров расположен на первом километре автодороги. Долгие годы движение между районами было затруднено из-за того, что эта автодорога пролегала через большое количество рек, и поэтому жителям приходилось тратить много времени на преодоление этого пути. Теперь над этими реками построены мосты".

A.Наджафли добавил, что больше всего мостов приходится на 8-9-километровый участок дороги: "Русло реки составляет более 1 километра на участке, который пересекает автомобильная дорога. Еще 4 моста расположены на участке дороги, пролегающем по территории Гахского района. На 27-м километре дороги над рекой Гашгачай расположен 1 мост протяженностью 54 метра, на 33-м километре над рекой Кюрмюк – 3 моста протяженностью 133 метра каждый. Таким образом, автомобильная дорога Шеки-Гах - единственная дорога в Азербайджане с таким большим количеством мостов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 35 kilometrlik yolda 21 körpü inşa edilib

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