В Азербайджане могут создать 2 центра по сушке твердых бытовых отходов

Правительство Азербайджана в настоящее время рассматривает реализацию на Абшероне проекта по совершенствованию системы управления твердыми бытовыми отходами.

Как сообщает Report со ссылкой на источник, инициатором проекта выступает компания Holcim Azerbaijan. Концепция предполагает организацию сушки отходов в Сумгайыте и Гарадагском районе Баку. Полученное в результате переработки топливо будет использоваться как альтернативный источник энергии на цементном заводе.

В рамках проекта за счет государственных инвестиций в размере около 30,8 млн манатов планируется создать два центра по сушке отходов - в Гарадагском районе Баку и городе Сумгайыт (27,6 млн манатов), закупить машины и технику для транспортировки произведенного альтернативного топлива на цементный завод "Holcim" (3,2 млн манатов).

На первом этапе планируется перерабатывать 200 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год (по 100 тыс. тонн в каждом центре), что позволит получать до 105 тыс. тонн альтернативного топлива.

Кроме того, условиями проекта предусмотрено обеспечение компанией Holcim Azerbaijan частных инвестиций в размере 16 млн манатов, они будут направлены на установку оборудования для сжигания на заводе.

Таким образом, общая стоимость проекта может составить около 47 млн манатов.