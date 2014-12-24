В Азербайджане могут появится симкоматы

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Российская компания "Терминальные решения" ведет переговоры о поставках вендинговых автоматов по продаже сим-карт в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель компании Артем Субботин.

Согласно прогнозам компании GSMA Wireless Intelligence, продажи сим-карт в 2014–2017 гг. во всем мире составят около 400 млн. По его словам, стратегия сотовых операторов начинает меняться в сторону отказа от посредников в виде дилеров и развития собственных точек продаж. с этой точки зрения автоматы по продаже сим-карт удобны тем, что их можно установить где угодно.

Представитель компании отметил, что в настоящее время компания ведет переговоры и с рядом зарубежных стран, в том числе Азербайджаном, Грузией и Индией. "В каждой стране есть свои особенности и свои требования к идентификации. Азербайджан – очень продвинутая страна в плане технологий, и если компания привозит на местный рынок свои технологии, она должна "держать планку". А в Грузии, например, все наши симкоматы хотят установить под открытым небом, поэтому они должны быть защищенными и всепогодными".