О нас

В Азербайджане изменится законодательство в сфере автотранспорта

В Азербайджане изменится законодательство в сфере автотранспорта В Азербайджане внесут серьезные изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие сферу автомобильного транспорта.
Инфраструктура
4 августа 2022 г. 17:48
В Азербайджане изменится законодательство в сфере автотранспорта

В Азербайджане внесут серьезные изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие сферу автомобильного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом заявил министр Рашад Набиев на встрече с представителями автотранспортных и логистических компаний.

"В связи с этим подготовлены предложения и, как ожидается, они будут утверждены в ближайшее время. В этой сфере будет создана информационная система AYNA, которая обеспечит предоставление услуг в электронной форме, а также доступность информации", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, постановлением Кабинета министров от 8 апреля 2022 года утверждены “Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом”, которые начнут действовать с апреля следующего года.

"Согласно правилам, с водителями должен быть заключен трудовой договор. Ответственное лицо перевозчика и его водители должны пройти подготовку, связанную с их профессиональной компетентностью, и получить сертификат". - отметил Р.Набиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda avtomobil nəqliyyatı sahəsində qanunvericilik dəyişdiriləcək

Экслюзивные новости

Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi