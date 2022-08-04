В Азербайджане изменится законодательство в сфере автотранспорта

В Азербайджане внесут серьезные изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие сферу автомобильного транспорта.

В Азербайджане внесут серьезные изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие сферу автомобильного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом заявил министр Рашад Набиев на встрече с представителями автотранспортных и логистических компаний.

"В связи с этим подготовлены предложения и, как ожидается, они будут утверждены в ближайшее время. В этой сфере будет создана информационная система AYNA, которая обеспечит предоставление услуг в электронной форме, а также доступность информации", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, постановлением Кабинета министров от 8 апреля 2022 года утверждены “Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом”, которые начнут действовать с апреля следующего года.

"Согласно правилам, с водителями должен быть заключен трудовой договор. Ответственное лицо перевозчика и его водители должны пройти подготовку, связанную с их профессиональной компетентностью, и получить сертификат". - отметил Р.Набиев.