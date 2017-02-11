В Азербайджане изменились правила сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в "Положение о курсах подготовки водителей транспортных средств и повышения их квалификации" и "Положение о правилах принятия экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами, и о правилах выдачи им водительских удостоверений".

Как сообщает Report, согласно поправке, лицо, желающее получить водительское удостоверение категории "В", может сдать практический экзамен на транспортном средстве как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Лицо, успешно сдавшее экзамен на транспортном средстве с механической трансмиссией, получает право на управление автомобилем как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Сдавшие экзамены на транспортном средстве с автоматической трансмиссией смогут управлять исключительно автомобилями с автоматической трансмиссией.

Согласно другой поправке, в соответствии с положениями международных договоров в сфере регулирования дорожного движения, участником которых является Азербайджан, граждане страны, иностранцы и не имеющие гражданства лица имеют право управлять транспортным средством на основании водительских удостоверений, выданных в соответствии с международными стандартами полномочными органами иностранных государств и срок действия которых не истек, в течение одного месяца. По истечении данного срока водительское удостоверение необходимо заменить.