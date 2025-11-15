Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Азербайджане грузоперевозки морским транспортом выросли почти на 8%

    15 ноября, 2025
    • 17:17
    В Азербайджане грузоперевозки морским транспортом выросли почти на 8%

    В Азербайджане объем перевезенных морским транспортом грузов в январе-октябре этого года составил 7 млн 724,7 тыс. тонн, что на 560,5 тыс. тонн или 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно данным, 48,1% грузов составили нефтяные грузы.

    Отметим, что в 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, составил 198,3 млн тонн. При этом 3,9% грузов были перевезены по морю.

    За отчетный период количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, составило 21,3 тыс. человек, что на 2 900 человек или 12% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

