В Азербайджане готовится законопроект об оказании консультаций в агросекторе

Новый законодательный механизм создаст основу для реализации новой модели консультативных услуг в аграрном секторе

В рамках проекта "Укрепление консультативных услуг в аграрном секторе", финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФAO), оказывается поддержка в создании законодательной базы в данной области и подготовке основного законопроекта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ФАО. Новый законодательный механизм создаст основу для реализации новой модели консультативных услуг в аграрном секторе.

Специалисты проекта вошли в рабочую группу по подготовке законопроекта "О консультативных услугах в аграрном секторе".

Отметим, что проект "Укрепление консультативных услуг в аграрном секторе" предусматривает разработку пятилетней стратегии и опробации модели, предложенной в двух регионах страны – Гянджа-Газахе и Губа-Хачмазе.