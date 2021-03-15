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В Азербайджане готовится законопроект об оказании консультаций в агросекторе 

В Азербайджане готовится законопроект об оказании консультаций в агросекторе  Новый законодательный механизм создаст основу для реализации новой модели консультативных услуг в аграрном секторе
Инфраструктура
15 марта 2021 г. 11:51
В Азербайджане готовится законопроект об оказании консультаций в агросекторе 

В рамках проекта "Укрепление консультативных услуг в аграрном секторе", финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФAO), оказывается поддержка в создании законодательной базы в данной области и подготовке основного законопроекта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ФАО. Новый законодательный механизм создаст основу для реализации новой модели консультативных услуг в аграрном секторе.

Специалисты проекта вошли в рабочую группу по подготовке законопроекта "О консультативных услугах в аграрном секторе".

Отметим, что проект "Укрепление консультативных услуг в аграрном секторе" предусматривает разработку пятилетней стратегии и опробации модели, предложенной в двух регионах страны – Гянджа-Газахе и Губа-Хачмазе.

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Версия на английском языке Azerbaijan preparing draft law on consultations in agricultural sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar məsləhət xidmətləri ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

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