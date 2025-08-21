В Азербайджане готовится новый документ для регулирования самовольного строительства

До конца текущего месяца на основе проведенного анализа будет разработан и представлен проект нормативно-правового акта, а также другие документы, направленные на урегулирование ситуации, связанной с самовольным строительством на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2025 год по индикатору "Местоположение бизнеса (регистрация и аренда имущества)" отчета Business Ready Группы Всемирного банка.

Согласно документу, до конца этого месяца будут подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в отношении регулирования прав иностранцев и лиц без гражданства, выступающих в качестве собственников жилья, на земельный участок, на котором расположено жилье.

Кроме того, до конца месяца будут проведены соответствующие анализы с целью стимулирования применения арбитражного механизма для внесудебного разрешения споров, связанных с арендой земли, и при необходимости будут представлены предложения на основе результатов.

В то же время, с учетом международного опыта и современных технологических решений, планируется провести регулирование в соответствии с законодательством для уменьшения случаев отказа в регистрации недвижимого имущества, расположенного в охранной зоне. С этой целью будут подготовлены предложения по изменению границ охранных зон магистральных трубопроводов, высоковольтных электрических сетей, объектов транспортной инфраструктуры, водных и других охранных зон.