В Азербайджане до конца года счетчиками воды обеспечат 90% абонентов
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 13:01
В Азербайджане к концу 2025 года уровень оснащения счетчиками в системе питьевого водоснабжения будет доведен до 90%.
Об этом сообщили Report на 2-й Международной выставке и конференции по водному хозяйству - Бакинская водная неделя.
Согласно плану, показатель должен вырасти до 95% в 2026 году и достичь 100% в 2027 году.
Одновременно предусматривается повышение уровня обеспечения потребностей в питьевой и хозяйственно-бытовой воде: с 72% в 2025 году до 74% в 2026 году, 85% в 2027 году, 90% в 2030 году и 100% в 2040 году.
Особое внимание уделяется снижению потерь воды. Так, если в этом году она планируются на уровне 35%, то в 2026 году сократится до 34%, в 2027 - 32%, в 2030 - 30%, а к 2040 году показатель должен снизиться до 20%.
Последние новости
13:24
Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридорИнфраструктура
13:21
Фото
Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсовИнфраструктура
13:21
Фото
ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективностиИнфраструктура
13:21
МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектовДругие страны
13:18
Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашенийМилли Меджлис
13:17
Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в БахрейнеМилли Меджлис
13:17
Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТОДругие страны
13:12
В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризыИнфраструктура
13:10