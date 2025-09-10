В Азербайджане до конца года счетчиками воды обеспечат 90% абонентов

В Азербайджане к концу 2025 года уровень оснащения счетчиками в системе питьевого водоснабжения будет доведен до 90%.

Об этом сообщили Report на 2-й Международной выставке и конференции по водному хозяйству - Бакинская водная неделя.

Согласно плану, показатель должен вырасти до 95% в 2026 году и достичь 100% в 2027 году.

Одновременно предусматривается повышение уровня обеспечения потребностей в питьевой и хозяйственно-бытовой воде: с 72% в 2025 году до 74% в 2026 году, 85% в 2027 году, 90% в 2030 году и 100% в 2040 году.

Особое внимание уделяется снижению потерь воды. Так, если в этом году она планируются на уровне 35%, то в 2026 году сократится до 34%, в 2027 - 32%, в 2030 - 30%, а к 2040 году показатель должен снизиться до 20%.