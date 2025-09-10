ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    В Азербайджане до конца года счетчиками воды обеспечат 90% абонентов

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 13:01
    В Азербайджане до конца года счетчиками воды обеспечат 90% абонентов

    В Азербайджане к концу 2025 года уровень оснащения счетчиками в системе питьевого водоснабжения будет доведен до 90%.

    Об этом сообщили Report на 2-й Международной выставке и конференции по водному хозяйству - Бакинская водная неделя.

    Согласно плану, показатель должен вырасти до 95% в 2026 году и достичь 100% в 2027 году.

    Одновременно предусматривается повышение уровня обеспечения потребностей в питьевой и хозяйственно-бытовой воде: с 72% в 2025 году до 74% в 2026 году, 85% в 2027 году, 90% в 2030 году и 100% в 2040 году.

    Особое внимание уделяется снижению потерь воды. Так, если в этом году она планируются на уровне 35%, то в 2026 году сократится до 34%, в 2027 - 32%, в 2030 - 30%, а к 2040 году показатель должен снизиться до 20%.

    вода счетчики Азербайджан
    İlin sonuna Azərbaycanda içməli su təchizatında sayğaclaşdırma 90 %-ə çatdırılacaq

    Последние новости

    13:24

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    13:21

    МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

    Другие страны
    13:18

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    13:17

    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    13:17

    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТО

    Другие страны
    13:12

    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    13:10

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей