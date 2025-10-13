Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Азербайджане для управления мопедом потребуются водительские права

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2025
    • 12:40
    В Азербайджане для управления мопедом потребуются водительские права

    В Азербайджане для управления мопедом потребуются водительские права.

    Как сообщает Report, это отражено в поправках в закон "О дорожном движении".

    Документ был представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

    Основная цель законопроекта - совершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей и, в целом, повышение безопасности дорожного движения.

    Одним из важных изменений, предложенных в документе, является вопрос о необходимости получения водительских прав для управления мопедами на территории Азербайджана. Это изменение создаст возможность для получения водителями определенных знаний и навыков, а также повысит безопасность дорожного движения.

    Согласно другим предложениям, предусматривается более точное определение понятия мопеда как транспортного средства, а также государственная регистрация и учет мопедов. Также в законопроекте предусматривается отмена ранее существовавшего требования движения мопедов только по крайней правой полосе дороги. Кроме того, в указанном законопроекте запрещается перевозка груза, выступающего более чем на 0,5 метра за габариты мотоцикла и мопеда по длине или ширине, или мешающего управлению мотоциклом, мопедом.

    мопед водительские права закон "О дорожном движении" Милли Меджлис
    Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

    Последние новости

    13:17

    Оверчук: Объем грузооборота через участок границы РФ-Азербайджан вырос на 13%

    Инфраструктура
    13:14

    Нетаньяху согласился принять участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    13:11

    Нуман Куртулмуш: Обсуждены новые направления сотрудничества Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    13:10

    ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны

    Другие страны
    13:03

    BP: Строительные работы по СЭС "Шафаг" продвигаются по графику

    Энергетика
    13:03

    Розничный товарооборот в Азербайджане за 9 месяцев вырос почти на 4%

    Другие
    13:01

    Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой совет

    Милли Меджлис
    13:01

    Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту "Север–Юг"

    Внешняя политика
    12:59

    Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

    В регионе
    Лента новостей