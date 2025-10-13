В Азербайджане для управления мопедом потребуются водительские права.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в закон "О дорожном движении".

Документ был представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Основная цель законопроекта - совершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей и, в целом, повышение безопасности дорожного движения.

Одним из важных изменений, предложенных в документе, является вопрос о необходимости получения водительских прав для управления мопедами на территории Азербайджана. Это изменение создаст возможность для получения водителями определенных знаний и навыков, а также повысит безопасность дорожного движения.

Согласно другим предложениям, предусматривается более точное определение понятия мопеда как транспортного средства, а также государственная регистрация и учет мопедов. Также в законопроекте предусматривается отмена ранее существовавшего требования движения мопедов только по крайней правой полосе дороги. Кроме того, в указанном законопроекте запрещается перевозка груза, выступающего более чем на 0,5 метра за габариты мотоцикла и мопеда по длине или ширине, или мешающего управлению мотоциклом, мопедом.