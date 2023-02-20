О нас

В Азербайджане будут выставлены на аукцион 7 месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане будут выставлены на аукцион 7 месторождений полезных ископаемых Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 5 апреля проведут очередной аукцио
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 17:40
В Азербайджане будут выставлены на аукцион 7 месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 5 апреля проведут очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по вопросам имущества.

Инвесторам будут предложены месторождение глины "Гобу" (5 га) в Абшероне, месторождение известняка "Гюздек" (5 га), песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай" в Агдаме (5 га), месторождение гематита "Алабашлы" в Шемкире (5,34 га), месторождение плагиопорфира "Гызылджа" в Гейгеле (3 га), песчано-гравийное месторождение "Горхмазоба" в Губе (25 га), песчано-гравийное месторождение "Шахмалы" (2 га) в Агджабеди.

Претенденты могут представить документы до 16:00 29 марта по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılacaq

Самое читаемое

Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi