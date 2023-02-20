В Азербайджане будут выставлены на аукцион 7 месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 5 апреля проведут очередной аукцио

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 5 апреля проведут очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по вопросам имущества.

Инвесторам будут предложены месторождение глины "Гобу" (5 га) в Абшероне, месторождение известняка "Гюздек" (5 га), песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай" в Агдаме (5 га), месторождение гематита "Алабашлы" в Шемкире (5,34 га), месторождение плагиопорфира "Гызылджа" в Гейгеле (3 га), песчано-гравийное месторождение "Горхмазоба" в Губе (25 га), песчано-гравийное месторождение "Шахмалы" (2 га) в Агджабеди.

Претенденты могут представить документы до 16:00 29 марта по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, 31.