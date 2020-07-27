В Азербайджане будут созданы новые водохранилища

В Азербайджане планируется создать 10 новых водохранилищ.
Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым “Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы”.
Список новых водохранилищ:
1. Алиджанчайское водохранилище
2. Гудиялчайское водохранилище
3. Велвелачайское водохранилище
4. Гарачайское водохранилище
5. Гусарчайское водохранилище
6. Агсучайское водохранилище
7. Тюрйанчайское водохранилище
8. Енгиджайское водохранилище
9. Виляшчайское водохранилище
10. Зяйямчайское водохранилище.