В Азербайджане будут созданы новые водохранилища

В Азербайджане планируется создать 10 новых водохранилищ.

В Азербайджане планируется создать 10 новых водохранилищ.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым “Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы”.

Список новых водохранилищ:

1. Алиджанчайское водохранилище

2. Гудиялчайское водохранилище

3. Велвелачайское водохранилище

4. Гарачайское водохранилище

5. Гусарчайское водохранилище

6. Агсучайское водохранилище

7. Тюрйанчайское водохранилище

8. Енгиджайское водохранилище

9. Виляшчайское водохранилище

10. Зяйямчайское водохранилище.