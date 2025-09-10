В Азербайджане будут проведены исследования по технологии искусственного дождя

В 2025–2027 годах в Азербайджане будут проведены исследования по развитию технологии искусственного дождя.

По информации Report, исследования будут вестись в три этапа.

До конца 2025 года планируется подготовка технико-экономического обоснования и проектной документации по технологии искусственного дождя.

В 2026 году будет реализован пилотный проект в этой области и определены соответствующие территории.

В 2027 году предусмотрена реализация первого пилотного проекта по технологии искусственного дождя.