В Азербайджане будут проведены исследования по технологии искусственного дождя
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 12:34
В 2025–2027 годах в Азербайджане будут проведены исследования по развитию технологии искусственного дождя.
По информации Report, исследования будут вестись в три этапа.
До конца 2025 года планируется подготовка технико-экономического обоснования и проектной документации по технологии искусственного дождя.
В 2026 году будет реализован пилотный проект в этой области и определены соответствующие территории.
В 2027 году предусмотрена реализация первого пилотного проекта по технологии искусственного дождя.
