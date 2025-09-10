ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Азербайджане будут проведены исследования по технологии искусственного дождя

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 12:34
    В Азербайджане будут проведены исследования по технологии искусственного дождя

    В 2025–2027 годах в Азербайджане будут проведены исследования по развитию технологии искусственного дождя.

    По информации Report, исследования будут вестись в три этапа.

    До конца 2025 года планируется подготовка технико-экономического обоснования и проектной документации по технологии искусственного дождя.

    В 2026 году будет реализован пилотный проект в этой области и определены соответствующие территории.

    В 2027 году предусмотрена реализация первого пилотного проекта по технологии искусственного дождя.

    искусственный дождь исследования разработки
    Azərbaycanda süni yağış texnologiyası üzrə tədqiqatlar aparılacaq
    Azerbaijan to launch multi-stage research on artificial rain technology

