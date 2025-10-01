Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Азербайджане будут проведены цифровые реформы в управлении водными ресурсами

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 10:36
    В Азербайджане будут проведены цифровые реформы в управлении водными ресурсами

    В Азербайджане в рамках "Национальной стратегии рационального использования водных ресурсов (2024-2040 гг.)" будут проведены цифровые реформы в управлении водными ресурсами.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.

    По его словам, в рамках Стратегии предусматривается внедрение новых технологий: "Стратегия предусматривает создание систем мониторинга в режиме реального времени, разработку Электронной информационной системы по водным ресурсам. Эти реформы повысят как прозрачность и подотчетность, так и эффективность".

    По мнению Микаилова, новые системы позволят предотвращать потери воды как в городах, так и в сельском хозяйстве. Кроме того, они обеспечат оперативное управление водными ресурсами.

