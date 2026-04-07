    Инфраструктура
    • 07 апреля, 2026
    • 17:08
    В Азербайджане будет создана рабочая группа по вопросам недропользования.

    Как сообщает Report, это предусмотрено "Правилами о мерах по оздоровлению деятельности недропользователей, занимающихся эксплуатацией месторождений нерудных полезных ископаемых", утвержденными сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, деятельность рабочей группы организует председатель, назначаемый соответствующим министерством. Группа будет работать на основе плана, утвержденного на ее заседании, с учетом установленных прав и обязанностей.

    Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже шести раз в переходный период. Время и повестку определяет председатель.

    Члены группы могут участвовать в заседаниях как очно, так и дистанционно с использованием информационных технологий. Заседание считается правомочным при участии более половины членов, решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства решающим является голос председателя.

    Секретарь рабочей группы определяется председателем из числа членов на первом заседании, а каждый участник представляет позицию соответствующего государственного органа.

    Ильхам Алиев Рабочая группа по вопросам недропользования
    Azərbaycanda yer təki istifadəçiləri ilə bağlı işçi qrup yaradılacaq

