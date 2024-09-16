В Азербайджане будет сдан в аренду находящийся в госсобственности объект инфраструктуры морского порта

Кабинет министров утвердил "Порядок предоставления в аренду на конкурсной основе объекта портовой инфраструктуры, находящегося в государственной собственности".

Кабинет министров утвердил "Порядок предоставления в аренду на конкурсной основе объекта портовой инфраструктуры, находящегося в государственной собственности".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующие постановления.

Согласно постановлению, правило разработано в соответствии с законом "О морских портах" и устанавливает порядок предоставления в аренду на конкурсной основе объекта инфраструктуры морского порта, находящегося в государственной собственности.

Под объектом государственной собственности портовой инфраструктуры подразумевается имущество, находящееся в госсобственности.

Сдачу объекта в аренду на конкурсной основе осуществляет Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики с заключением договора аренды и выступает в качестве арендодателя.

При сдаче объекта в аренду на конкурсной основе в качестве арендаторов могут выступать физические и юридические лица, отвечающие требованиям настоящего правила.