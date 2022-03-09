В Азербайджане автобусы будут оснащены двигателями, работающими на сжатом газе или на электроэнергии

В 2025 году вступит в силу требования об оснащении электродвигателей автобусов сжатым природным газом в соответствии с экологическими стандартами, действующими для соответствующих транспортных средств.
Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Так, в соответствующем пункте требований к автобусам и такси, используемым на пассажирских перевозках в городе Баку, их водителям, перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, транспортно-обменным пунктам, автобусным остановкам и стояночным местам для такси "2022" в соответствующем пункте заменили на "2025".