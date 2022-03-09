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В Азербайджане автобусы будут оснащены двигателями, работающими на сжатом газе или на электроэнергии

В Азербайджане автобусы будут оснащены двигателями, работающими на сжатом газе или на электроэнергии К 2025 году автобусы должны быть оснащены двигателем, работающим на компримированном природном газе, или электродвигателем в соответствии с действующими экологическими стандартами для соответствующих транспортных средств.
Инфраструктура
9 марта 2022 г. 21:50
В Азербайджане автобусы будут оснащены двигателями, работающими на сжатом газе или на электроэнергии

В 2025 году вступит в силу требования об оснащении электродвигателей автобусов сжатым природным газом в соответствии с экологическими стандартами, действующими для соответствующих транспортных средств.

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, в соответствующем пункте требований к автобусам и такси, используемым на пассажирских перевозках в городе Баку, их водителям, перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, транспортно-обменным пунктам, автобусным остановкам и стояночным местам для такси "2022" в соответствующем пункте заменили на "2025".

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Версия на азербайджанском языке Avtobuslar üçün sıxılmış təbii qaz və elektrik mühərriki tələbi 2025-ci ildə qüvvəyə minəcək

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