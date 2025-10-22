В Азербайджане 169 женщин получили лицензии таксиста

На сегодняшний день 169 женщин, желающих стать таксистами, обратились в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, успешно сдали соответствующие экзамены и получили лицензии на вождение.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в настоящее время 111 из этих женщин-водителей работают таксистами.

Среди обратившихся - 8 человек в возрасте 20–30 лет, 78 человек 30–50 лет и 25 человек старше 50 лет. Самой молодой женщине-таксисту 23 года, самой старшей - 71 год.