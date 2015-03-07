​В Азербайджан может быть открыт новый авиарейс из Украины

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Из Херсонской области Украины в Азербайджан может быть открыт новый авиарейс.

Как передает Report со ссылкой на Kherson-news, об этом сообщил Григорий Усик, директор Херсонского аэропорта.

По его словам, в настоящее время ведутся активные переговоры об авиасообщении с Азербайджаном.

Директор аэропорта сказал, что в Херсоне большой интерес к полетам в Азербайджан, и, прежде всего, благодаря контактам по бизнесу местных предприятий. Однако необходимость облетать территорию РФ, к сожалению, делает эти рейсы существенно дороже в эксплуатации.