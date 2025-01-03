В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань

В ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань.

В ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань.

Как передает Report , соответствующую информацию распространила пресс-служба ЗАО.

Было отмечено, что на некоторых азербайджанских медиаресурсах появилась информация о якобы возникшей 1 января 2025 года нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань в воздушном пространстве России, в частности над Астраханью.

"Указанный рейс Azerbaijan Airlines был выполнен в штатном режиме, в соответствии с расписанием и международными стандартами безопасности", - указали в пресс-службе AZAL.