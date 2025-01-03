О нас

В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань

В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань В ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань.
Инфраструктура
3 января 2025 г. 22:01
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань

В ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань.

Как передает Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба ЗАО.

Было отмечено, что на некоторых азербайджанских медиаресурсах появилась информация о якобы возникшей 1 января 2025 года нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань в воздушном пространстве России, в частности над Астраханью.

"Указанный рейс Azerbaijan Airlines был выполнен в штатном режиме, в соответствии с расписанием и международными стандартами безопасности", - указали в пресс-службе AZAL.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı–Kazan reysinin təhlükə ilə üzləşməsi barədə məlumata münasibət bildirib

Самое важное

Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
Названы редкие имена детей, рожденных в этом году в Азербайджане
31 декабря 2024 г. 16:51
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi