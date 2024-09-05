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В Астрахани в ноябре пройдет международный форум по транспортному коридору “Север-Юг”

В Астрахани в ноябре пройдет международный форум по транспортному коридору “Север-Юг” Международный форум “МТК Север-Юг" - новые горизонты» пройдет 13-15 ноября 2024 г в Астрахани.
Инфраструктура
5 сентября 2024 г. 10:41
В Астрахани в ноябре пройдет международный форум по транспортному коридору “Север-Юг”

Международный форум “МТК Север-Юг" - новые горизонты» пройдет 13-15 ноября 2024 г в Астрахани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси.

Отмечается, что цель форума – создать устойчивые торгово-экономические связи со странами Ближнего Востока, Южной Азии и Восточной Африки и сформировать новую концепцию работы МТК Север-Юг “как возможность быстрого и экономного выхода на премиальные рынки этих стран”.

Заявленные сессионные темы - рынки, потребности и экспортные предложения Ирана, Ирака, Пакистана, Афганистана, стран Ближнего Востока, Южной Азии, Восточной Африки и Глобального Юга; существующие и новые торговые хабы на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африки.

Кроме того, будут обсуждаться фактическая стоимость, скорость и регулярность перевозок по транспортно-логистическим маршрутам транспортного коридора “Север-Юг” и сопряженным маршрутам; финансовые схемы движения платежей и страхование грузов для работы с Востоком и Глобальным Югом; параллельный импорт и реэкспорт в новых условиях.

Участники форума - представители государственных и бизнес-структур стран, расположенных в ареале МТК “Север-Юг”, Индийского океана, Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, а также экспортно-импортные компании, трейдеры, банковские, финансовые, юридические и консалтинговые структуры, логистические компании.

В 2023 г в форуме участвовали представители более 240 компаний из 17 стран.

Межправительственное соглашение о создании МТК «Север-Юг» было подписано в 2000 г между Россией, Индией и Ираном. В настоящее время участниками соглашения являются 12 стран, в том числе Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Оман. МТК - это маршрут от Санкт-Петербурга (РФ) до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. МТК включает три маршрута: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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