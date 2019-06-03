В Астаре будет построен 36-квартирный дом для пострадавших от оползня

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предотвращении ущерба, причиненного населению в результате оползня, произошедшего на территории Астаринского района. Как сообщает Report, cогласно распоряжению, в целях строительства 36-квартирного жилого здания для улучшения жилищно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате оползня, произошедшего на территории Астаринского района, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Астаринского района 2,3 миллиона (два миллиона триста тысяч) манатов.
В Астаре будет построен 36-квартирный дом для пострадавших от оползняВ Астаре будет построен 36-квартирный дом для пострадавших от оползня
https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg
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