В Астаре будет построен 36-квартирный дом для пострадавших от оползня

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предотвращении ущерба, причиненного населению в результате оползня, произошедшего на территории Астаринского района. Как сообщает Report, cогласно распоряжению, в целях строительства 36-квартирного жилого здания для улучшения жилищно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате оползня, произошедшего на территории Астаринского района, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Астаринского района 2,3 миллиона (два миллиона триста тысяч) манатов.