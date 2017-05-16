В Ашхабаде обсуждаются вопросы сотрудничества прикаспийских государств в области транспорта

© turkmenportal.com

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В туркменской столице начала работу вторая встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств, в которой принимают участие руководители и ведущие специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenportal, основная тема повестки дня встречи, организованной министерством иностранных дел, Государственной службой морского и речного транспорта и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана, – согласование проекта Соглашения о сотрудничестве в области транспорта на Каспийском море.

Нынешняя встреча предполагает продуктивный обмен мнениями и обсуждение экспертных оценок предложенного туркменской стороной Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта. Новые нормы и правила призваны упорядочить перемещение грузов и пассажиров между прикаспийскими государствами, развитие инфраструктуры, утвердить чёткие правовые нормы, которые учитывали бы интересы всех участников.

Разработка проекта Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта, предусматривающее создание Каспийского регионального транспортно-логистического центра нацелена на максимальное использование потенциала Каспия, что позволит открыть перспективы расширения торгово-экономических связей, как между прибрежными странами, так и в плане их выхода на мировые рынки.