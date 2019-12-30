В Агстафе построят новый комплекс для конного хозяйства

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового комплекса для конного хозяйства "Дильбаз" в Агстафинском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства нового комплекса для конного хозяйства "Дильбаз" в Агстафинском районе из средств, указанных в подпункте 1.12.23 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики выделено 5 030 000 манатов.