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В аэропорту Гейдар Алиев внедряются новые технологии

В аэропорту Гейдар Алиев внедряются новые технологии

Согласно распоряжению президента Азербайджана "О дополнительных мерах по ускорению туристического потока в Азербайджанской Республике" от 20 февраля 2017 года, с целью более оперативного и скоростного оформления документов, проходящих через госграницу лиц, в пропускных пунктах госграницы внедряются новые технологии.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС), с этой целью в качестве пилотного проекта в зале прилета первого терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев установлены две электронные двери (e-gates).

Электронные двери являются одним из самых эффективных образцов передовых технологий, используемых в пропускных пунктах ряда развитых стран.

Электронными дверями смогут воспользоваться только граждане Азербайджана, достигшие 16 лет и имеющие биометрические документы.

Посредством электронных дверей граждане будут проходить пограничный контроль в ниже приведенной последовательности:

- проходящий госграницу гражданин прилагает документы к сканеру электронной двери.

- данные документы и сделанная у электронной двери биометрическая фотография автоматически попадает в базу данных, проверяется по списку ограничений и при отсутствии нарушений в течение 30 секунд гражданин автоматически пропускается через госграницу.

- при обнаружении нарушений в связи с документами гражданина или ограничениями подается сигнал.

Электронные двери, способные проверить 2897 типов биометрических документов 206 стран, позволят ускорить прохождение через госграницу, повысить эффективность пограничного контроля. 

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